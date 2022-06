Pourquoi il ne devrait pas y avoir de vague de chaleur en fin de semaine

De l’air très chaud est installé depuis quelque temps sur la péninsule ibérique, avec des températures qui dépassent allégrement les 40 degrés. Ce qu’il va se passer en cours de semaine, selon l’Institut royal météorologique (IRM), c’est une petite goutte froide qui va se positionner sur le Portugal et qui va jouer en quelque sorte le rôle d’une pompe à chaleur favorisant et accélérant la remontée de l’air subtropical vers des zones plus septentrionales. Cela va concerner d’abord la France, où la température dépasse déjà localement les 30 degrés, et à terme, d’ici vendredi, cette chaleur devrait concerner notre pays.