Les moutons tués à Nassogne ont bien été victimes d’un loup

Le carnage opéré dans une réserve naturelle de Nassogne les 17 et 18 mai était bien l’œuvre d’un loup. Vingt-cinq ou vingt-six moutons ont été tués ou ont dû être euthanasiés. Et l’ADN remis à un laboratoire génétique a parlé. Le loup est en fait un louveteau issu de la lignée germano-polonaise, plus précisément un jeune mâle né l’an passé, provenant de la première portée du loup Akela et de la louve Maxima qui vivent en permanence dans les Hautes Fagnes.

Généralement, les louveteaux quittent leur meute après un an, un an et demi. Ici, c’est plus tôt mais ce n’est pas rare puisqu’un louveteau de 8 mois avait été écrasé par une voiture l’an passé dans le Limbourg.