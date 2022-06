La RTBF veut continuer à surfer sur la vague du sport féminin

En l’absence de la Coupe du monde au Qatar cet été – le tournoi a été décalé en novembre et décembre –, le sport féminin disposera d’une visibilité accrue. Pour ce faire, la RTBF entend surfer sur la même dynamique et continuer à proposer une large offre de compétitions. Avec l’Euro de foot, le Tour de France, la Coupe du monde de basket entre autres, il y aura de quoi faire. Et vibrer, certainement. « Les compétitions féminines sont un nouveau pilier », assure Benoit Delhauteur, le directeur des sports. « C’est l’une de nos missions de service public. On y croit et on voit que le public nous suit. Le sport féminin n’est pas une niche, ça intéresse le grand public. Il fait partie de notre ADN et ça nous réconforte dans le fait que nous voulons continuer à aller encore plus loin. »