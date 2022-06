Dénouement pour le blocage des fonds européens aux Palestiniens par le commissaire hongrois

Plus de 200 millions d’euros de fonds structurels européens pourront être versés à l’Autorité palestinienne. La Commission, qui était critiquée par la quasi-totalité des Etats membres, a fini par revenir sur son projet.

Des deux côtés de la Ligne verte, on doit pousser un « ouf » de soulagement. Après plus de six mois de blocage, les fonds européens pour l’Autorité palestinienne pourront enfin être débloqués. Les Etats membres ont donné leur feu vert ce lundi, après avoir longuement pressé la Commission à bouger sur le dossier.

À lire aussi En Israël, la coalition plie, la droite se renforce

Du côté palestinien comme israélien, on craignait que le blocage de cet argent (et ses conséquences sur le terrain) n’ajoute du combustible à cette poudrière qu’est le Proche-Orient. Cette enveloppe est loin d’être un détail pour l’Autorité palestinienne : l’Union européenne est son plus gros bailleur de fonds.