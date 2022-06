Manifestation nationale: quelles conséquences pour les élèves qui ne pourront pas passer leur CEB ou leur CE1D?

D’ici quelques jours, tous les élèves de 6e primaire, du 1er degré différencié et de 2e secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles passeront leur épreuve externe. Le CEB (certificat d’étude de base) pour les plus jeunes et le CE1D (certificat d’études du premier degré de l’enseignement secondaire) pour les plus grands, qui visent à évaluer tous les élèves sur la base d’un unique examen. Communes à l’ensemble des écoles, « ces épreuves doivent attester de la maîtrise des compétences attendues de l’élève à un niveau déterminé de sa scolarité », indique l’Administration générale de l’enseignement (Age).