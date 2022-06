43 degrés en Espagne: «Cette chaleur extrême, à ce moment du printemps, n’est pas normale»

C’est la cause du « réchauffement climatique », a déclaré Ruben del Campo, porte-parole de l’agence météorologique espagnole (Aemet).

Cet épisode, qui survient quelques jours après le mois de mai le plus chaud depuis au moins 100 ans en Espagne, se traduit par « des températures extrêmes », a déclaré à l’AFP Ruben del Campo, porte-parole de l’agence météorologique espagnole (Aemet).

Avec des pointes à plus de 40 degrés, une vague de chaleur asphyxiait l’Espagne lundi avant de gagner la France mardi, un épisode « anormal » pour la période provoqué par le réchauffement climatique.

Provoqué par une dépression localisée entre les Açores et Madère qui ramène progressivement sur l’Europe occidentale de l’air très chaud en provenance du Maghreb, il a débuté ce week-end et « pourrait durer jusqu’à la fin de la semaine », a-t-il ajouté. « Cette chaleur extrême, à ce moment du printemps, n’est pas normale » et est due au « réchauffement climatique », a encore dit M. Del Campo.

Selon l’Aemet, les températures dépasseront les 40 degrés dans le centre et le sud du pays et pourraient même grimper jusqu’à 43 degrés en Andalousie (sud), notamment à Cordoue ou Séville.

Et le mercure ne descendra pas la nuit en-dessous des 20 ou 25 degrés, dans ces parties de l’Espagne.

La « plus précoce » en France

Selon les scientifiques, la multiplication des vagues de chaleur, notamment en Europe, est une conséquence du réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre accroissent en effet leur puissance, leur durée et leur fréquence.