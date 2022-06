Ronny Deila est déjà à pied d’œuvre au Standard

Le coach norvégien a débarqué à Liège lundi dans la matinée, en provenance de New York, et est prêt à commencer sa mission.

C’est lundi sur le coup de 16 heures que le Standard a officialisé, comme prévu, la nomination de Ronny Deila au poste d’entraîneur principal de son équipe première. Exactement au même moment où le club de New York City FC a acté son départ et son remplacement par Nick Cushing, l’un de ses adjoints, qui le remplace ad interim après sept années passées à la tête de l’équipe féminine de Manchester City. « Cela n’a pas été une décision que Ronny a prise à la légère », a confié David Lee, le directeur sportif de NYFC, à l’heure de saluer celui a refermé le chapitre américain sur un bilan de 46 victoires, 29 défaites et 15 partages, toutes compétitions confondues. « Nous comprenons son désir de rentrer en Europe et de se rapprocher de chez lui… »