Le gouverneur lance une semaine politique cruciale pour le pouvoir d’achat

Le pouvoir d’achat agite la Vivaldi. Le rapport de la Banque nationale publié lundi estime que le gouvernement doit prendre des mesures « temporaires et ciblées ». On attend un rapport d’experts sur le sujet, avant un kern mercredi, où les partenaires de la Vivaldi doivent trancher.

Le rapport de la Banque nationale publié lundi est tout sauf anodin, s’agissant du soutien aux ménages. Le gouverneur souligne que le pouvoir d’achat en Belgique est davantage protégé et le restera les prochaines années, comparativement aux autres pays européens. Et que c’est en grande partie grâce à l’indexation des salaires. Mais le revers de la médaille, c’est que l’indexation coûte très cher aux entreprises et aux pouvoirs publics, et risque en outre de dégrader notre position concurrentielle. Ce risque de dérapage, estime le gouverneur, est actuellement contenu par la loi de 1996, qui limite les hausses de salaires, hors index. Pour toutes ces raisons, le même préconise des mesures de soutien du pouvoir d’achat « temporaires et ciblées » sur ceux qui en ont le plus besoin.