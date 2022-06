Dodi Lukekabio de retour en Belgique? Le Diable rouge discute avec deux grands clubs belges

Quatre and et demi après avoir quitté le Sporting de Charleroi, l’ailier pourrait retrouver le championnat belge.

Après un prêt raté à Wolfsbourg (2 buts et 3 passes décisives en 29 matches), Dodi Lukebakio ne fera pas de vieux os au Hertha Berlin. Il pourrait faire son grand retour en Belgique quatre ans et demi après avoir quitté Charleroi pour rejoindre Watford. L’ailier de 24 ans, formé au Sporting d’Anderlecht, a un objectif en tête : la Coupe du monde au Qatar.

Mais il estime qu’un retour tonitruant en D1A peut lui permettre de créer la surprise de la liste de Roberto Martinez en novembre. S’il a quelques possibilités en Espagne et en Italie, il y a actuellement des discussions avancées avec plusieurs clubs belges. Dont le FC Bruges, champion en titre et assuré de disputer les poules de la Ligue des champions, et l’Antwerp. Un « Great Old » où il pourrait retrouver Mark van Bommel, coach de Wolfsbourg en début de saison dernière.