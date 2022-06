Barreau de Bruxelles: une élection en miroir des défis qui s’imposent à la profession

Avec deux candidates pour un candidat, la probabilité que le barreau de Bruxelles soit prochainement dirigé par une bâtonnière est élevée. Mais c’est loin d’être le seul enjeu de l’élection qui s’ouvre ce mardi, et dont on connaîtra l’issue du premier tour vendredi prochain.

Il n’y a pas que les élections françaises dans la vie. Deux ans après un scrutin placé sous le signe du covid, le barreau de Bruxelles s’apprête lui aussi à retourner aux urnes, cette fois dans un contexte moins anxiogène. Les résultats du vote qui s’ouvre ce mardi seront connus vendredi ; toutefois, faute de majorité absolue à l’issue de ce premier tour, un second tour sera organisé jusqu’au lundi 20 juin. En jeu, l’attribution du titre de bâtonnier ou, pour la première fois, de bâtonnière.

En effet, cette année, on compte deux femmes parmi les trois prétendants au titre que sont Isabelle Ekierman, Marie Dupont et Benoît Lemal. Dans une semaine, on saura lequel d’entre eux sera amené à succéder à Emmanuel Plasschaert, l’actuel dauphin lui-même destiné à prendre sous peu la place de Maurice Krings, qui occupe aujourd’hui le siège de bâtonnier en titre.