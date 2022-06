Fusillade place De Brouckère: l’hypothèse d’un règlement de compte en plein centre de Bruxelles avancée

Un homme de 43 ans, Erion H., a été grièvement blessé par balles lors d’une fusillade survenue samedi soir vers 20h20 place De Brouckère, dans le centre de Bruxelles, selon une information du quotidien Het Laatste Nieuws (HLN). Le parquet de Bruxelles a confirmé lundi qu’une enquête était ouverte, mais qu’il ne ferait pas de commentaires dans l’intérêt de celle-ci.

Selon les informations et témoignages réunis par le quotidien, six balles ont été tirées lors de ce qui s’apparente à un règlement de comptes. La victime a été touchée à la poitrine et aux jambes.