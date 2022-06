Qui est Ronny Deila, le nouveau T1 du Standard?

En plus d’être un incroyable showman, le nouvel entraîneur norvégien du Standard s’est bâti, en 15 ans de coaching, une belle et flatteuse réputation.

En fin de saison dernière, pour tenter de secouer et sortir de leur confort des joueurs qui ne se rendaient pas vraiment compte qu’ils devraient se battre jusqu’au bout pour assurer leur maintien, la direction du Standard avait pris la décision de toucher à leurs privilèges : plus d’accès au vestiaire professionnel ni aux chambres, plus de repas servis au club… Dans la même situation, lorsqu’il dirigeait Valerenga, alors engagé dans la lutte contre la relégation, Ronny Deila (46 ans) avait pris, en octobre 2017, une mesure bien plus saugrenue : avant un match capital contre Brann, il avait donné la causerie d’avant-match… tout nu. Objectifs : « Mettre un peu de fun », selon ses dires, « dans cette situation crispante et montrer aux joueurs qu’ils devaient oser ».