Guerre en Ukraine: comprendre le blocus de la mer Noire en infographies

Le problème est déjà grave. Mais il pourrait tripler d’ampleur d’ici l’automne. Entre 20 et 30 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans les ports ukrainiens, qui n’ont de port que le nom depuis que la Russie leur impose un blocus. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cette quantité pourrait atteindre 75 millions de tonnes.

En déployant sa flotte dans la mer Noire, la Russie s’est assuré le contrôle d’un nœud du trafic maritime mondial, porte d’entrée vers la Méditerranée. Le spectre de la famine se rapproche au fil des semaines dans les pays les plus pauvres, également les plus dépendants du blé russe et ukrainien. Après la tentative des Nations unis et la médiation infructueuse de la Turquie la semaine dernière, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen affirmera le soutien de l’Union européenne aux pays du Moyen-Orient, qui souffrent déjà de l’augmentation des cours du blé.