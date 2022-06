Un phénomène exceptionnel dans le ciel cette semaine: ce qu’il faut savoir pour en profiter

Le spectacle durera près de deux semaines. D’après les calculs de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) , les planètes et la Lune formeront une ligne qui sera visible intégralement en fin de nuit entre le 14 et le 27 juin. Le resserrement maximal aura lieu le 22 juin. La dernière fois que le phénomène, c’était en décembre 1997. L’opportunité suivante de voir cette lignée de planètes aura lieu, quant à elle, en novembre 2124, dans 102 ans…

Ce mois de juin, un événement peu commun se produira dans le ciel, rapporte Le Parisien. Depuis la terre, si les conditions sont réunies, nous pourrons observer les sept autres planètes du système solaire. Au moins quatre d’entre elles (Vénus, Mars, Jupiter, Saturne) et la Lune, pourront être admirées à l’œil nu dans le ciel nocturne. Des jumelles devraient suffire pour compléter le tableau avec Mercure, Uranus et Neptune.

Comment observer le phénomène ?

Il faudra se tenir prêt très tôt, autour de 4h30, voire 4 heures si l’on choisit l’une des dernières dates de la période. Il est important de trouver un endroit où l’horizon est dégagé, condition sine qua non pour voir Mercure qui fera son apparition très peu de temps avant le lever du Soleil. « Il faudra être aux aguets, car ça ne va pas durer des heures. Je dirais une quinzaine de minutes entre le moment où Mercure sera suffisamment haute pour être visible et la fin du crépuscule. On ne sera plus dans la nuit noire », explique à nos confrères Pascal Descamps, responsable du service de calculs astronomiques et de renseignements de l’IMCCE.

Venus affichera une insolente brillance, impossible à manquer. On n’aura également aucune difficulté également à repérer à sa droite Mars la rouge, puis les géantes Jupiter et Saturne, et pourquoi pas à deviner les anneaux de cette dernière avec des jumelles ou une lunette. Mercure, elle peut représenter un certain défi.