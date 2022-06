Dries Mertens sur les critiques reçues après le partage au pays de Galles: «Peut-être que les gens en attendent trop?»

« Il y a toujours des critiques lorsque les attentes sont élevées », a commenté Dries Mertens, lundi, à la veille du match contre la Pologne à Varsovie. « Les gens peuvent en attendre beaucoup, mais quand même pas trop. C’est vrai que nous n’avons jamais gagné un trophée, mais nous avons quand même une bonne équipe et obtenu de bons résultats. Je vois que la France notamment a du mal dans cette Ligue des Nations. Aucun match n’est facile, les gens l’oublient parfois. »

Lors des précédentes campagnes, les Belges ont perdu beaucoup moins de points. Mertens connait une des raisons. « Entre-temps, nous avons perdu Vincent Kompany, Marouane Fellaini, Mousa Dembélé… Les gens sous-estiment cela. Ces gars ont joué au plus haut niveau. Ce sont trois joueurs déterminants et cela pèse sur une équipe. A l’entraînement, je vois des gars de qualité et c’est bon pour l’avenir. »