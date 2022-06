Roberto Martinez fera cinq ou six changements pour le match contre la Pologne

Dans le but, la hiérarchie semble très claire. « Mignolet est notre N.2 et il était important de lui donner un peu de repos contre le pays de Galles au regard de l’enchaînement des matchs. Koen Casteels a profité de cette opportunité. La seule chose que nous ne savons pas encore c’est de savoir si nous irons au Mondial avec trois ou quatre portiers dans une sélection de 26 joueurs », a précisé Martinez.

« Les attentes sont élevées et je comprends ces critiques », a dit Martinez en évoquant les récents commentaires négatifs autour de l’équipe nationale, qui reste sur un bilan de 4 points sur 9. « Nous voulons gagner ce groupe car la Belgique pourrait alors accueillir le Final Four. Ce serait fantastique pour les supporters. Cette phase de groupes sert aussi de préparation au Mondial, qui est primordial. De nombreux pays ne sont pas performants en ce mois de juin et c’est dû à la fatigue. Nous voulons finir à la première place et nous aurons mardi la possibilité de rectifier le tir. Les titulaires devront saisir leur chance et montrer qu’ils sont prêts à jouer dans un tel environnement, dans un stade plein. Ce sera un vrai défi et une excellente occasion de voir comment nous allons gérer de telles conditions, contre une équipe compétitive. »