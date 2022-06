Belgique-Congo: de la parole aux actes

Le voyage royal s’est déroulé sur deux temps différents : la mémoire a été convoquée, et puis, presque naturellement, la page a été tournée. Pour l’avenir, il faudra continuer à écouter.

Le voyage au Congo du couple royal ne fut pas seulement un succès d’estime. Comprenne qui pourra : la relation si particulière entre le Congo et son ancienne métropole a été renouée avec chaleur et sans équivoque. Est-ce à dire que l’expression des « regrets » suffira à solder l’héritage du passé ? Certainement pas, car l’examen des livres de comptes n’est pas terminé et la Belgique devra un jour expliquer son long soutien au dictateur Mobutu, son lâchage du Congo alors que le pays était attaqué, la frilosité des investisseurs… Les Congolais installés en Belgique, qui se heurtent encore à un « plafond de verre », ne manqueront pas de relier leurs griefs au passé colonial.