Philippe Albert avant Pologne-Belgique: «Le Final 4 ne devient pas un objectif selon la direction du vent»

Notre consultant Philippe Albert préface la rencontre de Nations League entre la Pologne et les Diables rouges.

1 « 17 buts encaissés depuis l’Euro avec en plus, le meilleur gardien du monde »

« Meunier a parlé d’un but de kermesse pris par la défense belge à Cardiff. Je le rejoins surtout dans son analyse de l’absence totale de gestion du ballon dans la dernière demi-heure de la rencontre. C’est ce genre de carences qui amène les Diables à encaisser de plus en plus. Depuis l’Euro, ils ont pris 17 goals en l’espace de 12 matches. Avec de surcroît, des filets défendus, dans la grande majorité de ces rencontres, par Courtois, le meilleur gardien du monde.