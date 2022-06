En Corée du Nord, «les gens dansent et chantent»

Qu’en est-il des relations du PTB avec la Corée du Nord ? En 2003, des jeunes du parti se montraient encore élogieux après leur voyage dans le pays, estimant que « les gens travaillent dur, mais dansent et chantent très volontiers », illustre Pascal Delwit dans son livre PTB, nouvelle gauche, vieille recette (Ed. Luc Pire, 2014, en cours d’actualisation). En 2006, une rencontre entre le PTB et son alter ego nord-coréen visait toujours à renforcer « les relations d’amitié et de coopération entre les deux partis ». Et en 2007, avec les séminaires communistes internationaux, le PTB louait les « révolutions chinoise, vietnamienne, coréenne et cubaine ».