Didier Deschamps après la nouvelle déroute de l’Équipe de France contre la Croatie: «Si on se voyait trop beau, il va falloir réagir»

Battue à domicile contre la Croatie ce lundi, l’Équipe de France n’a remporté aucun de ses quatre premiers matches de poule en Nations League et est par conséquent d’ores et déjà éliminée de la course au « Final Four ». Derniers de leurs groupes, les Français vont même devoir lutter lors des deux derniers matches, qui auront lieu en septembre, pour se maintenir dans la ligue A de la compétition, dont ils sont pourtant tenants du titre.

« Je parle des joueurs, mais je me l’attribue à moi aussi : je n’avais pas la force et l’énergie habituelles à leur transmettre », a poursuivi Deschamps, avant d’insister sur l’importance de désormais relever la tête. « Je ne suis pas inquiet. J’aurai l’analyse et la réflexion avec mon staff, mais il y aura besoin de beaucoup, beaucoup plus de choses si on veut maintenir le standing qui est le nôtre. Il faudra faire beaucoup plus à la rentrée pour se préparer à l’échéance qui est la nôtre. À partir du moment où on n’a pas fait ce qu’il fallait, il faut faire sa propre autocritique aussi. Les résultats nous donnent tort. J’espère qu’on pourra récupérer toutes nos forces, notre caractère et notre esprit combattant. Dans le vestiaire, personne n’a le sourire. Mais j’ai été joueur aussi, et je sais qu’ils ne pensent qu’à une chose, c’est de profiter de leurs familles. Ils en ont besoin aussi, avant de repartir. Il n’y avait pas l’énergie, mais on a aussi manqué de caractère. Tout est un peu lié. Est-ce que c’est une mauvaise chose pour une bonne chose ? Si on se voyait trop beau, il va falloir réagir. On n’a pas rempli les exigences du haut niveau sur ce rassemblement, certainement parce qu’on n’en avait pas les moyens. »