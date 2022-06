Voyages: voici les conditions à remplir pour se rendre en France

Si vous n’êtes pas vacciné

Les voyageurs non-vaccinés doivent présenter un test négatif à leur arrivée s’ils ne viennent pas d’un pays vert. Si vous arrivez d’un pays orange (circulation active du virus), outre l’obligation de présenter un test négatif, un justificatif concernant votre venue sur le territoire français sera exigé. Un test aléatoire pourra également être effectué à votre arrivée.

Si vous êtes vacciné

Depuis le 1er février 2022, les personnes de 18 ans et plus qui sont vaccinées peuvent se rendre en France à la condition d’avoir reçu une dose booster « au plus tard 9 mois suivant l’injection de la dernière dose requise », explique le ministère des Affaires étrangères belge. Ainsi, leur schéma vaccinal sera considéré comme complet. A noter une nouvelle fois que la présentation d’un schéma vaccinal complet ne sera pas exigé pour les voyageurs en provenance de Belgique (pays vert).

Les mesures en vigueur sur le territoire français

Le pass vaccinal n’est plus obligatoire dans les espaces publics exceptés les établissements de santé, les maisons de retraites et de soins. Le masque n’est plus non plus d’application de manière générale, à part dans les établissements de soin.