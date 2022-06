Enquête sur «Jacquie et Michel»: cinq personnes dont le propriétaire du site pornographique en garde à vue M. Piron et sa femme « ont été placés en garde à vue ce matin dans le cadre d’une enquête préliminaire » ouverte en juillet 2020 « pour des faits supposés de proxénétisme, complicité de viol et complicité d’agressions sexuelles entre 2009 et 2015 ».

Le propriétaire du site pornographique « Jacquie et Michel », Michel Piron, et quatre autres personnes ont été placés en garde à vue mardi matin dans une enquête ouverte à Paris pour « viols » et « proxénétisme », a appris l’AFP de sources concordantes.

M. Piron et sa femme « ont été placés en garde à vue ce matin dans le cadre d’une enquête préliminaire » ouverte en juillet 2020 « pour des faits supposés de proxénétisme, complicité de viol et complicité d’agressions sexuelles entre 2009 et 2015 », a annoncé l’avocat du groupe Ares, détenteur du site, Me Nicolas Cellupica. Le parquet de Paris a confirmé le placement en garde à vue de cinq personnes.