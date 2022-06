«Comme on nous parle»: Comme un poison dans son vocal

Dans la rue, en marchant, la fille tient son téléphone à l’horizontale devant sa bouche. On voit les lèvres bouger, on entend même l’interminable histoire, mais personne ne lui répond. Elle regarde droit devant elle, elle hausse les épaules, les sourcils, articule, porte la voix. C’est la tirade des Non merci de Cyrano de Bergerac, celle d’Alceste qui ouvre Le Misanthrope, c’est « Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels » d’On ne badine pas avec l’amour. Un monologue. Un long monologue au micro de son GSM qu’une personne, à l’autre bout, écoutera quand elle aura le temps, en espérant secrètement que ça ne dure pas dix minutes.

Pourquoi ne plus s’appeler ? Pourquoi ne plus s’écrire ? Le vocal – oui, on dit « vocal », tout court –, est-il vraiment plus rapide, plus facile, plus humain ?