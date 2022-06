Les Diables rouges se déplacent en Pologne: revivez leur victoire écrasante lors du match aller en vidéo

Les Diables s’apprêtent à disputer leur dernier match de la saison ce mardi soir, en déplacement contre la Pologne, à l’occasion du 4e match de poule de la Nations League. Lors du match aller, qui avait lieu mercredi dernier en Belgique, les Diables avaient particulièrement brillé en s’imposant 6-1, pour se rassurer après leur lourde défaite contre les Pays-Bas.

C’est pourtant Robert Lewandowski qui avait ouvert la marque en faveur des Polonais. Axel Witsel avait ensuite égalisé pour remettre les deux équipes à égalité à la pause. Au retour des vestiaires les hommes de Roberto Martinez avaient déroulé et s’étaient imposés grâce à un doublé de Trossard et des buts de De Bruyne, Dendoncker et Openda.