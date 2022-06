La loi russe sur les «agents étrangers» viole la Convention européenne des droits de l’Homme, juge la CEDH

Cette législation, qui fait peser sur les ONG « des exigences extraordinaires en matière d’audit, de déclaration et d’affichage et le risque de lourdes amendes », a conduit à la dissolution ou la liquidation de nombreuses ONG.

La cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), saisie par 73 ONG russes dont Memorial, a jugé mardi que la loi russe de 2012 sur les « agents étrangers » violait la Convention européenne.

