Le CEO de Ryanair: «Nous ne ferons aucune concession sous la menace d’une grève»

Il a rejeté les plaintes des syndicats en les qualifiant, dans son propre style, de « foutaises ». En Espagne, la menace est des plus concrètes.

Dans plusieurs pays, les employés de la compagnie aérienne irlandaise à bas prix souhaitent licencier prochainement. En Espagne, la menace est des plus concrètes : les syndicats ont annoncé six jours de grève : les 24, 25, 26 et 30 juin et les 1er et 2 juillet. D’autres pays, dont la Belgique, pourraient se joindre à eux pour au moins certaines de ces dates.

« Nous ne pensons pas qu’il y aura des grèves importantes », a déclaré O’Leary mardi. « Et s’il y a des grèves, elles seront insignifiantes et auront peu d’impact ». Selon lui, Ryanair a déjà conclu des accords collectifs « avec des syndicats représentant 90 % des pilotes et du personnel de cabine ».

En ce qui concerne l’Espagne, le chef de Ryanair a parlé de « syndicats Mickey Mouse » qui veulent faire grève. Selon O’Leary, une convention collective pour le personnel de cabine avait déjà été conclue avec le plus grand syndicat du pays, CCOO.

En Belgique, aucune date de grève n’a encore été annoncée. Les négociations pour le personnel de cabine sont également en cours, a déclaré M. O’Leary, avec des consultations prévues pour mercredi. « Nous faisons des progrès et nous sommes convaincus que les négociations seront couronnées de succès à long terme », a-t-il déclaré.

Fin avril, le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique a fait grève pendant trois jours. Une grève qui a eu peu d’impact selon le dirigeant. « Plus de 60 % des vols à destination et en provenance de la Belgique se sont déroulés comme prévu », a déclaré M. O’Leary. « Tous les passagers ont été avertis à l’avance et ont bénéficié d’une nouvelle réservation ou d’un remboursement. Pas un seul passager n’a été bloqué. »