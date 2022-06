Voyages à l’étranger: voici les destinations préférées des Belges

Quelque 71 % des Belges ont l’intention de partir en voyage cet été (+18 points par rapport à 2021), selon le baromètre d’Europ Assistance dont les résultats ont été publiés mardi. Il s’agit du taux le plus élevé de ces dernières années, d’après l’entreprise.

La France reste la destination étrangère proche la plus favorisée des Belges (30 %, -8 pts). Comme en 2021, elle est suivie de la Belgique (27 %, -5 pts). L’Espagne garde la troisième place du classement (22 %, +3 pts). L’Italie (11 %, +1 pt) et les Pays-Bas (9 %, -1 pt) complètent le top 5. Au total, 79 % des futurs vacanciers interrogés resteront en Europe. Il faut aussi noter que 13 % (+1 pt) des Belges déclarent que l’empreinte écologique joue un rôle crucial dans le choix de leur destination et que 52 % (+2 pts) y accordent un rôle important. Les vacances de courte durée (maximum 1 semaine) sont en légère diminution et restent populaires auprès de 39 % des Belges (-1 pt par rapport à 2019), les vacances de deux semaines accusent un recul de 3 points (34 %), les vacances de trois semaines ou plus connaissent une hausse de 4 points (27 %).