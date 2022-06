Alain Chabat: «Je suis un mauvais homme d’affaires, sinon j’aurais fait ‘Didier 2’ et cinq Astérix»

Alain Chabat n’est pas un inconditionnel de l’interview. « Parler de soi toute la journée, faites-le une fois et vous verrez, on ne peut plus se supporter. Mais, Incroyable mais vrai, je suis content d’en discuter », explique l’ex-Nuls, excellent dans la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. A la documentation du Figaro , on a retrouvé l’un de ses premiers entretiens parus dans la presse, alors qu’il était un jeune animateur radio sur RMC : « Chabat le Gonzo », un portrait paru dans Le Matin de Paris le 20 janvier 1982. On lui montre l’article, jauni par le temps : « Je me souviens de la première phrase : “ Alain Chabat, 23 ans, ne possède pas à proprement parler la beauté du diable.”