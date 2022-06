«Buzz l’Éclair». C’est où, au-delà de l’infini?

Tout commence donc en 1995. En novembre de cette année-là sort en effet sur les écrans Toy story , réalisé par John Lasseter et qui transporte le spectateur dans un monde où les jouets prennent vie une fois que les humains ont le dos tourné. Parmi ces jouets, un cow-boy un peu désuet baptisé Woody, et une figurine de baroudeur spatial, Buzz l’Éclair. Ce n’est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière, que ce thème et plus largement celui des joujoux, est traité dans un film. Voyez Small soldiers de Joe Dante (trois ans après Toy story ), Toys de Barry Levinson en 1992, la saga des Chucky ou des Puppet master , et Pinocchio