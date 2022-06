Pologne – Belgique: voici la composition probable des Diables rouges

Trois jours après leur partage au pays de Galles, les Diables rouges vont disputer leur dernier match de la saison ce mardi en Pologne, à l’occasion de la 4e journée de Nations League. Quel visage arborera la composition de Martinez ce mardi à Varsovie ? « Mignolet retrouvera sa place dans les buts après avoir fait une pause au pays de Galles pour lui permettre de récupérer et de se reconcentrer. Pour le reste, on va tenter de garder un équilibre en injectant du sang plus frais par rapport à Cardiff. L’objectif étant de rester dans le coup par rapport à un Final Four qui sera organisé chez nous (NDLR : Bruxelles et Liège) si on termine premiers du groupe. »

Avec les cadors restés à la barre (Alderweireld, Vertonghen, Witsel, Mertens et Eden Hazard), entourés de routiniers (Thorgan Hazard, Castagne, Dedoncker, Vanaken), les Belges batailleront donc pour avoir le droit de donner une chance à la dernière chance.