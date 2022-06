Truffaut, l’homme qui aimait les lettres

La plupart des films de François Truffaut ont la littérature au cœur. Dans Fahrenheit 451, avec un héros devenant un livre particulier. Avec L’homme qui aimait les femmes, où le héros est à la fois auteur et personnage livresque. Balzac est l’auteur préféré d’Antoine Doinel, dès Les 400 coups. Dans La chambre verte, Truffaut rend hommage à ses auteurs préférés et on y trouve les portraits de Henry James, Proust, Sacha Guitry, Queneau, Oscar Wilde, Beckett ou Audiberti. Truffaut doit l’amour des livres à sa grand-mère maternelle. Très jeune, il se servira de la littérature pour s’évader, fuir les tensions familiales. Il se disait écrivain raté mais il n’a jamais cessé d’écrire : scénarios, lettres, pamphlets, essais, critiques, articles, livres.