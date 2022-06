Live is Live: un week-end à Zeebruges

The National, dEUS, Wilco, Mika et Duran Duran pour un nouveau festival à la mer.

La côte belge a tout une histoire avec les festivals rock. Les anciens se souviendront du Seaside Festival qui, de 1981 à 1986, a fait trembler La Panne avec une new wave bien sépulcrale. Le festival a même été couplé, en 1983 et 1984, avec l’Inside Festival de Liège qui proposait la même affiche (dont New Order ou Echo & the Bunnymen) avant qu’Herman Schueremans n’abandonne la Wallonie à son triste sort quand il se rendit compte que ces mêmes Wallons préféraient se rendre à la mer le dimanche plutôt que de s’enfermer le samedi dans les Halles des Foires de Liège.