Une Boutique entre Stromae et Gorillaz

L’agence Live Nation a tellement d’artistes internationaux dans son portefeuille qu’elle ne sait plus où les mettre au moment de les accueillir à Werchter. C’est pour cela qu’a été créé le nouveau « Werchter Encore » finalement intégré dans TW Classic (dont nous parlerons la semaine prochaine). Mais cela ne date pas d’aujourd’hui. En 2002 est né le TW Classic destiné en priorité aux artistes expérimentés (pour ne pas dire vieux !). Comme cela ne suffisait pas à répondre à l’offre, est né Werchter Boutique en 2008. Les dates changent en fonction de la disponibilité de la tête d’affiche, entre juin et juillet. C’était Tokio Hotel en 2008, Madonna en 2009, Prince en 2010, Metallica en 2012, Muse en 2013, Robbie Williams en 2017, Bruno Mars en 2018 et Fleetwood Mac en 2019. Il n’y a donc pas eu d’édition en 2011, 2014, 2015 et 2016. Preuve que ce festival n’existe que dans la mesure où tourne un artiste à même de remplir le parc de Werchter sur son seul nom.