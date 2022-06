Lester’s Blues «Blue Label Radio Rhythm»

On se prendrait bien pour un danseur à la Fred Astaire pour se lancer dans des évolutions signes de la Swing Era. Les huit musiciens de cet album de Lester’s Blues, plus la chanteuse Mo Harcum sur un morceau, nous donnent l’envie folle de nous laisser entraîner dans une sarabande élégante et racée sur leur musique élégante et racée. Les dix morceaux sont contrastés, blues, swing, mid tempo, enlevés, mais tous nous donnent la banane. Avec la nostalgie des musiques d’hier et le plaisir d’écouter ces musiciens de Belgique les réinventer. Je ne résiste pas au plaisir de les présenter : Frédéric Van den Berghe à la batterie, Sam Gerstmans à la contrebasse, Victor da Costa à la guitare, Luk Vermeir au piano, Hans Bossuyt à la trompette, David Lukács à la clarinette, Tom Callens aux sax, plus Dree Peremans au trombone et Mo Harcum à la voix.