Lester’s Blues: un seul micro pour neuf musiciens, comme jadis

Lester’s Blues s’est créé en 2016. Le saxophoniste Tom Callens a eu l’envie de rassembler des copains pour jouer la formidable musique de Lester Young, mort à 50 ans en 1959, et d’autres comme Count Basie. « Lester Young a été oublié. Au Conservatoire, on commençait avec Charlie Parker. Et on ne parlait jamais de Lester Young », dit Tom Callens. « Seul John Ruocco semblait revenir vers lui et les vieux maîtres. Et ça m’a donné une autre idée du jazz. On souligne d’habitude la virtuosité et l’intellectualisme. Mais si on écoute Lester Young, c’est plutôt spirituel : c’est un lyrique, un poète et un danseur qui tourne avec élégance autour de la matière musicale. Sa musique est très inspirante et même très soulageante si on l’écoute, comme celle de Billie Holiday : ça parle beaucoup plus que des notes et de la théorie. »