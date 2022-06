Ecosse: la Première ministre relance la campagne pour l’indépendance

À lire aussi Le Royaume-Uni annonce son projet de loi pour modifier le protocole nord-irlandais

« Il est temps de parler d’indépendance »

« Il est temps de parler d’indépendance », a ajouté la cheffe du parti indépendantiste SNP, estimant avoir « un mandat démocratique incontestable » en ce sens après la victoire de sa formation aux élections locales en 2021.

Nicola Sturgeon souhaite organiser d’ici 2023 un nouveau référendum d’autodétermination en Ecosse, malgré une première consultation où 55 % des électeurs avaient rejeté l’indépendance en 2014 et malgré le refus du gouvernement de Londres.

Elle estime que le Brexit, auquel les Ecossais se sont opposés, a changé la donne et que la nation doit désormais pouvoir rejoindre l’Union européenne en tant qu’Etat indépendant.

« Le Brexit nous a arrachés de l’UE et du marché unique contre notre volonté, avec des dommages énormes pour le commerce, les conditions de vie et les services publics », a-t-elle plaidé.

« En cette période cruciale, (…) restons-nous liés à un modèle économique et social britannique qui nous contraint à des résultats économiques et sociaux décevants, lesquels empireront probablement plutôt que de s’améliorer en dehors de l’Union européenne ? », a lancé Nicola Sturgeon. « Ou levons-nous au contraire nos yeux avec espoir et optimisme et inspirons-nous de pays comparables à travers l’Europe ? »

Londres s’oppose à l’indépendance de l’Écosse

Boris Johnson, qui a le dernier mot pour autoriser ou non ce référendum, s’y oppose fermement, estimant qu’une telle consultation ne peut se produire « qu’une fois par génération ».