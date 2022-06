John Adams, un compositeur populaire et radical

Le compositeur américain John Adams est assurément le compositeur vivant le plus fêté aujourd’hui, jouissant d’une popularité sans égal. En Belgique, nous l’avons découvert quand Gerard Mortier, durant sa dernière année à la tête de la Monnaie, a accueilli le 19 mars 1991 la création mondiale de son 2e opéra, The Death of Klinghoffer. L’événement avait connu un retentissant succès auprès du public et provoqué l’ire des derniers diplodocus belges du système de Darmstadt, qui avaient littéralement refusé, hormis le bref Tromba lontana la présence du courant minimaliste au programme du festival Ars Musica qui se déroulait à Bruxelles à la même époque.