Foals, «Life Is Yours»

Les distraits nostalgiques de Spandau Ballet, Duran Duran ou ABC vont se dire qu’on est revenus aux années 80 avec cette septième livraison du trio d’Oxford. Un disque « plus concis, plus rythmique, plus direct et plus fun », selon le chanteur Yannis Philippakis qui s’est confié au « NME ». « On voulait écrire une musique qui serait un champ magnétique contre l’obscurité plutôt que d’essayer de faire du prosélytisme auprès des gens », poursuit-il. « C’est presque un virage à 180º depuis la soupe doom dans laquelle je baignais lorsque j’écrivais Everything Not Saved… »