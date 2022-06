Soyons fous avec les Sunday Charmers

On avait d’abord aperçu la formation bruxelloise du côté de Liège et du label JauneOrange, avec un album (Evening Dawn) en 2018, suivi en 2019 d’une jolie collaboration avec la petite Tanaë et l’EP Outer Senses. Les revoici sur leur propre label toujours attirés par une pop aux teintes légèrement exotiques qui se plaît à mêler les époques (70’s-80’s) et les styles, entre indie rock, soul, électropop et mélancolie douce qui les pousse même à chanter en français (Ici, le temps). Le groupe parle ici de rêve halluciné, de voyage onirique, de désir de faire danser la mélancolie sur « un groove moderne et des sonorités romantico-cosmiques. ». Un tout finalement planant !

En concert ce jeudi 16 au Club du Cirque royal.