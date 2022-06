Baptême de l’art: que le diable vous emporte!

Il a des pattes de bouc, une barbichette et il s’habille en Prada. Il est à la fois super moche et séduisant, drôle et effrayant. Le diable, figure emblématique de notre imaginaire collectif, s’invite à Namur jusqu’à la fin des grandes vacances.

Satan, Lucifer, Méphistophélès, Belzébuth, Asmodée... – appelez-le comme vous voulez, mais pas trop fort, il pourrait s’incruster – est au centre d’une exposition organisée dans le cadre du projet The circus we are (1) au TreM.a, le Musée des Arts anciens à Namur.