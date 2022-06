Nicolas Altstaedt, Salonen, Ravel

En ces temps de Concours Reine Elisabeth, il est agréable de découvrir un chef-d’œuvre du XXIe siècle qui parle à toutes les oreilles. Créé par son dédicataire Yo-Yo Ma en 2017, le concerto de Salonen bénéficie d’une très riche orchestration. L’allegro initial recherche une dimension cosmique, le mouvement lent est une longue méditation en constante résonance avec l’orchestre et le finale prend des allures de danse en furie. Pour cette première discographique, Nicolas Altstaedt en signe une interprétation intense et expressive. Avec en complément une vivifiante sonate pour violon et violoncelle de Ravel dont, en compagnie du violon de Pekka Kuusisto, il cultive l’étrangeté.

