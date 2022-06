OCDE: l’indexation des salaires oui, mais avec des limites

C’est une nouvelle pièce au débat très vif en Belgique concernant le pouvoir d’achat. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié ce mardi un rapport qui s’intéresse notamment à la hausse du coût de la vie et à la manière d’y faire face. Le constat est sans appel : oui, la Belgique est touchée par une inflation très élevée, et même plus intense que la moyenne européenne. « L’inflation globale, à 9,9 % en mai, reste forte, principalement sous l’effet du niveau élevé des prix de l’énergie. Les prix du gaz naturel et de l’électricité en sont la principale cause, mais les prix du pétrole alimentent également l’inflation. »