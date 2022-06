Carlos Alcaraz annonce la couleur: «Bien sûr que je me sens capable de gagner Wimbledon»

En position de grand favori à l’approche de Wimbledon, Novak Djokovic va tenter de remporter son 21e tournoi du Grand Chelem à Londres, pour revenir à une longueur de Rafael Nadal. Mais le Serbe devra se méfier de la concurrence, et notamment de Carlos Alcaraz, auteur d’un début de saison impressionnant, dont le niveau sur gazon reste encore une petite inconnue.

Interrogé dans un entretien accordé à Marca, le jeune joueur de 19 ans a annoncé la couleur, affirmant qu’il se sentait capable de remporter Wimbledon. « Bien sûr que je me sens capable de gagner Wimbledon. C’est un rêve et je travaille pour cela tous les jours », a-t-il déclaré. « Tout le monde se souvient de la finale de 2008 entre Nadal et Federer, elle est considérée comme l’une des meilleures rencontres de l’histoire. Il a gagné plusieurs matches historiques et je me dis que je pourrais être à sa place. »