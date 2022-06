Max Richter, «The New Four Seasons Vivaldi Recomposed»

Il y a tout juste 10 ans, Max Richter marquait de son empreinte la musique « contemporaine » – et la nouvelle vague dite néo-classique – avec une version revisitée des Quatre saisons d’Antonio Vivaldi. Un travail alliant respect de l’œuvre originale et manière introspective de se l’approprier, d’en faire une partition plus actuelle.

450 millions d’écoutes en streaming plus tard, l’utilisation d’extraits dans des séries comme La Chronique des Bridgerton ou The Crown, Richter retourne à ce travail colossal pour une nouvelle revisite, cette fois sur instruments d’époque (avec un clavier vintage pour « un son plus granuleux et plus punk rock »), en compagnie du Chineke ! Orchestra et de la soliste Elena Urioste.