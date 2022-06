Les «Classics» de Scott Hamilton

Le son du saxophone ténor de l’Américain Scott Hamilton est si velouté qu’on croirait entendre Ben Webster, Zoot Sims ou Don Byas. Les mélodies semblent si connues et intemporelles qu’on croirait entendre des standards de jazz joués et rejoués depuis des générations. Mais non. Scott Hamilton a enregistré ce dernier disque l’année passée en Suède avec Jan Lundgren au piano, Hans Bäckenroth à la contrebasse et Kristian Leth à la batterie. Et les neuf pistes de cet album de Classics ne se réfèrent pas à des classiques du jazz mais à des thèmes de Tchaikovski, Ravel, Debussy, Rubinstein, Rachmaninov, Dvorák, Lehar et Chopin. Le truc de Scott Hamilton, c’est d’en faire de vrais morceaux de jazz, avec du swing, du groove et de la passion, dans son style un peu old fashioned mais si agréable.