Après l'arrivée de Ronny Deila, le staff du Standard est au complet: voici tous les noms qui le composent

Le travail peut commencer. Après annoncé l’arrivée de Ronny Deila ce lundi, le Standard a présenté via un communiqué l’intégralité du staff. Comme prévu, Efrain Juarez, ancien international mexicain, sera bien le premier adjoint de Deila. Les deux hommes se connaissent depuis leur passage commun à Valerenga, en Norvège.

Arrivé en 2018, Geoffrey Valenne occupera le poste de T3. Il dirigeait les U21 la saison dernière, avec à la clé une qualification pour la D1B. Les autres postes ne changent pas. Jean-François Gillet sera entraîneur des gardiens, Renaat Philippaerts est confirmé dans son rôle d’entraîneur physique au même titre que le binôme de préparateurs physiqus composé de Léo Djaoui et Kevin Miny. Piero Rossi occupera toujours le poste de team manager (et déléguéà tandis que Lovic Mandela Son sera analyste vidéo. Quant au staff médical et logistique, aucun changement n’est à noter.