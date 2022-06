L’OCDE dresse le portrait d’une Belgique inégalitaire

Dans un pays confronté à d’importantes pénuries de main d’œuvre, le maintien de certaines catégories de la population à l’écart du marché de l’emploi ne cesse d’étonner. Y compris l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui épingle la persistance de nombreuses inégalités.

L’image d’une Belgique tenant lieu de pays de cocagne et disposant de solides filets de protection sociale prend un coup dans l’aile à la lecture du rapport que l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) consacre à notre pays. « Les politiques de lutte contre les inégalités et de promotion de la mobilité intergénérationnelle ne permettent pas nécessairement d’assurer l’égalité des chances », assure l’organisme.

Tout n’est certes pas à jeter, que du contraire. L’OCDE reconnaît que les inégalités de revenus sont « globalement faibles » en Belgique, grâce notamment à un « système bien développé de prélèvements et de transferts ». De quoi permettre à notre pays d’afficher une part de la population exposée au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, à 18,9 % tout de même, inférieure à la moyenne de l’Union européenne (22 %).