«Orgasme(s)», trois femmes en quête de plaisir

A près de 30 ans, nous sommes forcées d’ouvrir les yeux sur une réalité commune : aborder le sujet de la sexualité et du plaisir n’est pas évident pour nous, et ce, même si nous venons de milieux ouverts, décomplexés et privilégiés », constatent Caroline Taillet, Léone François et Violette de Leu, conceptrices d’ Orgasme(s) bientôt programmé à l’Ancre à Charleroi. L’une est restée dix ans en couple sans explorer la jouissance de peur de déplaire, l’autre a été victime de violences sexuelles, et une autre encore a mis des années à assumer son orientation sexuelle. Partant de ces expériences intimes, elles ont eu envie de chercher des réponses et de construire une forme de transmission, celle-là même qui leur a fait défaut à l’adolescence.