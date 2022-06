L’expo Johnny en décembre à Bruxelles

Avant Paris en janvier 2024 seulement, c’est Bruxelles qui aura le privilège d’accueillir en primeur la grande exposition Johnny produite par Laeticia Hallyday, en collaboration avec la société belge Tempora. Selon son directeur, Benoît Rémiche, c’est pour des raisons logistiques – puisque Tempora a ses ateliers en Belgique – que Bruxelles brûle la politesse à Paris. Pour Jean-Claude Camus, l’ex-agent et manager du rockeur français, cela allait de soi : « Johnny était très attaché à la Belgique », nous a-t-il rappelé. « Chacun de ses concerts à Bruxelles était un événement. Laeticia me tient informé. On se parle beaucoup. Je suis la mémoire de 35 ans de Johnny, elle me consulte donc souvent. »