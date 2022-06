Une vente qui sent bon l’été chez Cornette de Saint Cyr

Il y a de la couleur, de la couleur et de la vie dans la vente qui se déroulera mardi prochain à Bruxelles sous l’autorité du commissaire-priseur Arnaud Cornette de Saint Cyr, à la chaussée de Charleroi. 567 lots proposés aux enchères dès 14 heures : de l’art contemporain (tableaux, dessins, sculptures…), du mobilier et du design (Charles Eames, Arne Jacobsen, Jules Wabbes, Ron Arad, Charlotte Perriand…) et une large sélection d’art africain avec les œuvres des peintres congolais Chéri Chérin et Pita Kalala, ainsi qu’une lumineuse acrylique sur toile du Camerounais Dieudonné Djiela Kamgang.